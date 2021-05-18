5 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للمحافظات فى موازنة 2021/2022

القاهرة - سامية سيد - أعدت الحكومة خطة استثمارية موجهة للمحافظات هى الأكبر وذلك خلال خطة عام 2021/2022، حيث من المنتظر زيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بنسبة تصل إلى 220%.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012