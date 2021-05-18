شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للمحافظات فى موازنة 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعدت الحكومة خطة استثمارية موجهة للمحافظات هى الأكبر وذلك خلال خطة عام 2021/2022، حيث من المنتظر زيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بنسبة تصل إلى 220%.ونرصد فيما يلى 5 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للمحافظات:
1- تشهد الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات زيادة تصل 220% خلال خطة عام 2022/21.
2- الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات بلغت 16 مليار جنيه عام 2021/2022 .
3- الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بلغت 5 مليارات جنيه عام 2017/2018.
4- نصيب الفرد تطور بنسبة 192% خلال خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات.
5- الاستثمارات الخضراء بلغت 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.