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5 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للمحافظات فى موازنة 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - أعدت الحكومة خطة استثمارية موجهة للمحافظات هى الأكبر وذلك خلال خطة عام 2021/2022، حيث من المنتظر زيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بنسبة تصل إلى 220%.

ونرصد فيما يلى 5 أرقام مهمة عن الاستثمارات الموجهة للمحافظات:

1- تشهد الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات زيادة تصل 220% خلال خطة عام 2022/21.

2- الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات بلغت 16 مليار جنيه عام 2021/2022 .

3- الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بلغت 5 مليارات جنيه عام 2017/2018.

4- نصيب الفرد تطور بنسبة 192% خلال خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات.

5- الاستثمارات الخضراء بلغت 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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