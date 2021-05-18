شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: انتظام عمليات شحن العدادات بجميع المحافظات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك سيارت متنقلة فى مختلف المناطق والمحافظات التابعة للشركة لشحن رصيد بالعدادات مسبوقة الدفع بجانب أفرع الشركة والمنافذ الخاصة بهدف التيسير على المشتركين وتخفيف الأعباء عليهم.

وقال أبو وردة، إن الشركة تطبق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء منذ مارس 2020 ، كاشفا أن هذا البرنامج من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة الكهرباء لأنه يمس مشاكل المواطنين بشكل مباشر الخاصة بأخطاء فواتير الاستهلاك.

وتابع ابو وردة، أن شركة مصر العليا بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء تمكنت من القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء بشكل قاطع بعد اختفاء العنصر البشري فى إصدار الفواتير، مشيرا إلى أن شركة مصر العليا تضم محافظات قنا وأسوان والأقصر وسوهاج.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن إصدار فواتير استهلاك الكهرباء بالشركة أصبحت مميكنة بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لافتا إلى أن شركة شعاع تقوم بتصوير العداد الخاص بالمشترك و إرسالها اونلاين للشركة و يتم مراجعتها اليكترونيا لاستبعاد القراءات الشاذة وعدم اصدار الفاتورة بشكل خاطئ.

