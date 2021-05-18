حدث ليلا| قرارات حكومية لتحسين دخول المواطنين.. وحقيقة وصول السلالة الهندية من كورونا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

"الزراعة" تعلق على البطيخ المسمم: سحب عينات من الأسواق لتحليلها

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود محصول بطيخ مسمم في الأسواق، موضحًا أن الأمر مجرد شائعة.

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-أول انخفاض منذ أسابيع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182024 حالة حتى اليوم.

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-"ندعم موقف مصر ونؤكد حقوق الفلسطينيين".. أبرز رسائل رئيس مجلس الشيوخ الاثنين

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، بيانًا حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينين، تضمن عددًا من الرسائل كان من أبرزها أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينين تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

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-بسبب صورة تأييد للاحتلال.. الخارجية الكويتية تستدعي سفير التشيك لديها

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الاثنين سفير جمهورية التشيك لديها وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية

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-بـ9 جلسات وتمثيل أزهري.. ننشر كواليس إقرار الصكوك السيادية في مجلس الشيوخ

كشف النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، كواليس خروج قانون الصكوك السيادية الذي أقره مجلس الشيوخ بجلسته، مشيرًا إلى أنه تم إقراره في 9 جلسات في اللجنة الاقتصادية للوصول للصياغة المحكمة التي صدرت بالجلسة العامة.

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-صورهم شاهدة على انتهاكات الاحتلال.. شعبة المصورين تؤكد تضامنها مع نظرائهم الفلسطينيين

أكدت شعبة المصورين الصحفيين برئاسة مجدي إبراهيم، أنها منذ بداية أزمة حي الشيخ جراح في القدس، تتابع لحظة بلحظة ما يدور من أحداث وتطورت ما يحدث لإخواننا في فلسطين عامة وزملائنا الصحفيين والمصورين الصحفيين بشكل خاص.

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-أبرز لقاءات الرئيس السيسي في العاصمة الفرنسية ثاني أيام الزيارة الرسمية (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.

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-رئيس الوزراء يستعرض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وسها سعيد، مدير عمليات جائزة مصر للتميز الحكومي، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط.

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-إجراءات وقرارات تعتزم الحكومة تطبيقها في يوليو لتحسين دخول المواطنين

يترقب موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات تطبيق عدد من القرارات الحكومية التي من المتوقع أن تنعكس على مستوى معيشة قطاع عريض من المواطنين إيجابا ولو بشكل نسبي، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الفترات الأخيرة.

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-التصنيع وتطعيم أصحاب المعاشات والكميات الجديدة.. 14 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن لقاح كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

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-الرئيس السيسي: مصر تشارك في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم الاثنين في فعاليات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

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-"مازلنا في الموجة الثالثة".. تاج الدين يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية من كورونا إلى مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا. وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك زيادة في الأعداد، ولكن هناك احتواء طبيًا ومؤسسيًا ودوائيًا وتجهيزيًا لهذه الأزمة، ويجري التعامل مع كل الحالات المصابة، والتي يعالج الكثير منها في المنازل بعد حصولها على العلاج الكامل.

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-السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، داعيًا جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.

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-الهلال الأحمر: تسليم دفعة من المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني في معبر رفح (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من معبر رفح اليوم الاثنين.

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-وزيرة الصحة: وصول المادة الخام لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" خلال أيام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

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-3 خطوط للدعم.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل خطة دعم مصابي غزة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.

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-الصحة تكشف موعد توفير لقاحات كورونا لأصحاب المعاشاتالدكتورة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات.

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-الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء بالنظام العسكري في ميانمار

فرضت الحكومة الأمريكية مزيدا من العقوبات على ميانمار، حيث طالت تلك العقوبات 16 شخصا وكيانا واحدا على صلة بالنظام العسكري في البلاد.

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-زوارق الاحتلال الإسرائيلي تُطلق عدة قذائف تجاه شاطئ مدينة غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء عدة قذائف تجاه شاطئ مدينة غزة.

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-نيويورك تعتزم رفع أوامر ارتداء الكمامات من بعد غد الأربعاء

قررت ولاية نيويورك الأمريكية رفع أوامر ارتداء الكمامات اعتبارا من بعد غد الأربعاء للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل مع اقتراب الولاية من تطعيم 50 % من سكانها وتراجع حالات الإصابة ودخول المستشفيات.

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-الولايات المتحدة تعتزم تصدير 20 مليون جرعة أخرى من لقاحات "كوفيد-19" عالميا

أعلن البيت الأبيض أمس الإثنين أن الولايات المتحدة ستصدر 20 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصرح بها إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تعهدت الإدارة بالفعل بإرساله إلى كندا والمكسيك.

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-طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة غرب غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

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"يونيفيل": دوريات مكثفة في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ نحو الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، مساء الاثنين أنها تنسق مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخي على حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت "العربية".

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-السعودية ترحب بالنتائج المثمرة لمؤتمر باريس لدعم السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه الشقيق.

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-ماكرون يقيم مأدبة عشاء بالإليزيه تكريمًا للسيسي والرؤساء المشاركين بمؤتمر دعم السودان

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء المشاركين في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان والذي عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

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-الصحة الفلسطينية تتهم الاحتلال بتضليل الرأي العام العالمي للهروب من جرائمه

نفت وزارة الصحة الفلسطينية معلومات وصفتها بالكاذبة والمضللة أطلقها ما يسمى "منسق شؤون الاحتلال الإسرائيلي" كميل أبو ركن، عن تعرض مستشفى عزون لقصف من قطاع غزة الفلسطيني.

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-البنتاجون" يحذر من استمرار التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" من استمرار التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، لافتًا إلى أن ذلك يهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل أوسع في حال استمرار الأعمال.

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-ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني إلى 212 شهيداً

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الليلة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني لليوم الثامن على التوالي، إلى 212 شهيدا.

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-جيش الإحتلال الإسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من لبنان.. وفتح الملاجئ في البلدات الحدودية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه دولة الاحتلال.

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