شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح علمية للتغلب على التحديات المائية.. أبرزها نشر استخدام نظم الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مصر العديد من التحديات المائية، بسبب النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة من المياه، ويمكن استغلال البحث العلمي في تنمية مصادر المياه في مصر، وذلك من خلال عدة وسائل.

وتتلخص الوسائل فى 17 معلومة.

1- تطوير تكنولوجيا تحلية المياه بالتناضج العكسي.

2- نشر استخدام تقنيات الرى المتطورة لقليل مياه الرى المستخدمة فى الغمر.

3- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات هيدرولوجية.

4- تطوير تقنيات جديدة لتقييم عملية الشحن الاصطناعى لآبار المياه.

5- تطوير طرق الاستفادة من المياه الصناعية والمياه المعالجة.

6- تكوين البنية التحتية اللازمة لإنشاء المحطات النووية لإدخال الطاقة النووية، وذلك لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

7- استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، بعد التأكد من استيفائها لشروط المواصفات القياسية.

8- التوسع في مشاريع الحصاد المائى خاصة التقنيات المختلفة لتجميع مياه الأمطار واستخدامها لأغراض الزراعة.

9- إدخال تقنيات الرى التكميلى من المياه المعالجة.

10- التوسع في استخدام تكنولوجيا الرى الحديثة التى توفر كميات الرى.

11- استخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مقابل وحدة المياه المستخدمة.

12- تفعيل دور الرقابة علي الملوثات الصناعية والزراعية بكل أشكالها، والتي تؤثر على جودة المياه والمحاصيل الزراعية.

13- متابعة تنفيذ السياسات المائية والزراعية في مصر التى تتلافى أثار التغيرات المناخية علي المياه والزراعة.

14- إدارة استخدام المصادر المائية التقليدية في الزراعة، وأثر الممارسات الزراعية على البيئة ومصادر المياه.

15- استنباط أصناف ذات احتياجات مائية قليلة من المحاصيل الاستراتيجية.

16- تبني مشروعا قوميا للصرف المغطى لمعظم مصارف الدلتا للحفاظ على هذه المياه من الفقد بالبخر؛ لتوفير حوالي 50% من مياه الصرف وإعادة استخدامها.

17- تطوير قاعدة معلومات موحدة عن مصادر المياه، واستخدام التكنولوجيا النووية لتحديد كميات المياه الجوفية.