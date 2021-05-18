شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مركزا بالصعيد على خارطة التطوير بـالمرحلة الثانية لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى، وتصل تكلفة المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

ونرصد أبرز المعلومات عما كشفت عنه وزارة التخطيط، لملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالى (21/2022) :

- المرحلة الثانية تضم 52 مركزا بالصعيد لتحسين أحوال المعيشية به

- تحقيق الاستفادة لـ11 مليون شخص بالصعيد بنسبة 37% من المستفيدين بتلك المرحلة – يستهدف إنهاء تبطين نحو 1550 كيلو متر من الترع فى 544 قرية خلال عام 2022.

- بناء وتطوير المستشفيات بعدد 749 قرية بخلاف المستشفيات المركزية بالمدن

- الانتهاء من إنشاء 5484 فصلا دراسيا خلال العام

- إنشاء وتطوير 149 مركزا طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف

- تستحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة

- تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية