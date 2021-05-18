شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل أول خسوف للقمر لعام 2021 وأماكن الرؤية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب هواة الفلك، أول الظواهر الفلكية من خسوف وكسوف، خلال الشهر الجارى، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلى للقمر الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 م.

وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة تفاصيل أول خسوف للقمر خلال 2021 ، كما يلى :

- ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلى للقمر الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 م.

- هذا الخسوف هو أول خسوف فى السنة 2021

- هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا

- يغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر

- ويمكن رؤيته فى المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه

- يمكن رؤيته فى " جنوب شرق آسيا قارة أستراليا - الأمريكتين – المحيط الباسفيكي".

- يمكن رؤيته أيضا فى المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية.

- سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا

- يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريبا

- يستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثين ثانية

- لا يمكن رؤيتة فى مصر

- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى

- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية

- هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس