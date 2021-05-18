شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل أول خسوف للقمر لعام 2021 وأماكن الرؤية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة تفاصيل أول خسوف للقمر خلال 2021 ، كما يلى :
- ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلى للقمر الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 م.
- هذا الخسوف هو أول خسوف فى السنة 2021
- هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا
- يغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر
- ويمكن رؤيته فى المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه
- يمكن رؤيته فى " جنوب شرق آسيا قارة أستراليا - الأمريكتين – المحيط الباسفيكي".
- يمكن رؤيته أيضا فى المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية.
- سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا
- يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريبا
- يستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثين ثانية
- لا يمكن رؤيتة فى مصر
- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى
- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية
- هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس