شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير المنطقة الجنوبية في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، والذى يعمل على تغيير وجه محافظة الجيزة بشكل كامل.

ووافق مدبولى، خلال اجتماع عقده لمتابعة خطط تطوير المنطقة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على عدد من المقترحات المطروحة لتيسير الحركة المرورية بالجيزة، وتسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع، وكلف بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات، وتوزيع العمل على عدد من شركات المقاولات لضمان سرعة الأداء وجودة التنفيذ، مع ضغط البرامج الزمنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف الرئيسية لمخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، والتى تتمثل في الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط بها، إلى جانب ربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، سواء القائمة كالطريق الدائرى، أو التي يتم تنفيذها كمحور اللواء كمال عامر.

وأضاف أن مخطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، يستهدف أيضًا رفع قيمة الأراضى وكفاءة استغلال المتاحة منها على الواجهة النيلية وعلى المحاور الرئيسية، إلى جانب إنشاء مركز نقل جماعى بمنطقة المنيب، بما يسهم في حل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وكذا إنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين لتقليل الطلب على مثيلتها في قلب العاصمة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع شهد استعراض الركائز التي قامت عليها مخططات تطوير المنطقة الجنوبية في الجيزة، وذلك من خلال عدة محاور، تتضمن الاستعمالات والأنشطة المقترح تنفيذها في هذه المنطقة، وتشمل الواجهة النيلية التي تضم المناطق الاستثمارية والإسكان، كما تشمل مركزا للنقل الجماعى، وعيادات ومحلات تجارية وجراجات للمترددين على هذه الخدمات.

وأوضح أن ركائز التخطيط تشمل كذلك استخدامات استثمارية خدمية بطريق الصعيد، لخدمة المناطق الاستثمارية المقترحة وخدمة مركز النقل الجماعى وهى عبارة عن خدمات تجارية وترفيهية ومواقف للسيارات ويمكن استيعاب بعض من المواقف في جراجات المبانى أو مواقف سطحية.

ونوه «سعد» إلى أن مخططات التطوير شملت أيضا مناطق الإسكان القائمة، إذ تمثل 48.65% من إجمالى المساحة، كما تم اقتراح بعض محاور الطرق التي تحقق الترابط والتواصل لتسهيل حركة الآليات بالمنطقة، مشيرا إلى أن محاور الحركة الرئيسية تشمل محورا علويا يربط مركز النقل المقترح مع محور كمال عامر، ومحورين عرضيين مقترحين، ومحورا طوليا موازيا لكورنيش النيل، كما تضم محاور عرضية تربط المنطقة السكنية القائمة شمال الطريق الدائرى لتسهيل الحركة بين المحاور الرئيسية والمتمثلة في شارع البحر الأعظم وشارع ربيع الجيزى، كما تتضمن مخططات التطوير ممشى سياحيا على النيل بطول 1.5 كم ليتوافق مع المشروع الذي يتم تنفيذه لتطوير الواجهة النيلية لإقليم القاهرة الكبرى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع عرض التصميمات العمرانية المقترحة لمركز النقل الجماعى والمناطق المحيطة به، والمسارات المقترحة لحركة المركبات.