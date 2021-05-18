شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف : توزيع 2000 زي و300 عمامة أزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة التاسعة من صرف الزي الأزهري الثاني للأئمة، وعددهم (2000) إماما، وذلك بمحافظات: (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة – أسيوط – بني سويف – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – القاهرة – قنا – الجيزة – القليوبية – المنوفية – سوهاج – المنيا- الغربية – الدقهلية) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (23730) زيًّا أزهريًّا.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثانية عشرة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين لها وعددها (300) عمامة أزهرية وذلك بمحافظات: (الشرقية – القاهرة – الدقهلية ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (18776) عمامة أزهرية .

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا،مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الاثنين 24/5/2021م، وحتى الاثنين 31 / 5 / 2021م.