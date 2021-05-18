شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فرق التواصل قدمت التوعية لـ 250 ألفًا بـ7 محافظات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لأكثر من 250 ألف مواطن فى 7 محافظات خلال أيام عيد الفطر، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.. فيما واصلت مديريات الصحة فى المحافظات، أمس، عمليات تطعيم المصريين والأجانب باللقاح لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن توفير خدمة QR على شهادات المسافرين للخارج بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية. وقادت الأجهزة التنفيذية عدة حملات فى المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء، أسفرت عن إغلاق مقاهٍ ومحال وملاعب كرة وكافيتريات.

وفى الأقصر، أعلنت مديرية الصحة إقبال عدد كبير من السائحين على مراكز التطعيمات لتلقى اللقاح، خصوصًا بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة. وأشار الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة، إلى افتتاح المراكز الجديدة بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة، لتخفيف العبء عن المواطنين وتغطية أنحاء المحافظة.

ووفرت مديرية الصحة فى الفيوم خدمة QR على شهادات المسافرين للخارج دون أى رسوم إضافية. وقال الدكتور حاتم جمال، وكيل الوزارة، إن ذلك يأتى نظرًا لاشتراطات بعض الدول توافر رمز الاستجابة السريع على شهادات تحاليل كورونا للمسافرين للخارج، وأكد أن مستشفى الفيوم العام يقدم خدمة تحاليل PCR كورونا للمسافرين للخارج، تسهيلًا على المواطنين فى المحافظة بدلًا من السفر إلى القاهرة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 901 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1201 إصابة جديدة ووفاة 58 حالة.

وفى المنيا، أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، افتتاح 10 مراكز جديدة لتلقيح المواطنين ليرتفع عدد المراكز بمدن المحافظة إلى 16، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بنطاق المحافظة والتى تشمل مناطق التجمعات فى المساجد والكنائس ودور الرعاية والمنشآت الحكومية.

وواصلت مديرية الصحة بالسويس إجراء التطعيمات داخل كنيسة مار جرجس لتسهيل عمليات التوسع بالوصول لتطعيم كافة الشرائح المستهدفة من خلال تلقى اللقاح. وتفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل الوزارة، الفرق الطبية المتحركة لتلقيح المواطنين من داخل كنيسة مارجرجس، فيما أعلنت مديرية الصحة فى سوهاج تعافى ٢٢٢ مصابًا بكورونا داخل مستشفيات العزل وفى العزل المنزلى، خلال أيام إجازة عيد الفطر.

فى سياق متصل، قاد مراد مسعود، رئيس مدينة أبشواى فى الفيوم، بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة أسفرت عن إغلاق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الإغلاق المحددة، بالإضافة إلى إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة ومصادرة محتوياتها من كراسٍ وترابيزات و٤٠ شيشة و3 شاشات عرض و3 أسطوانات غاز، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وقرار حظر تقديم الشيشة لرواد المقاهى والكافيتريات، وعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة، فضلًا عن رفع وإزالة 5 حالات إشغال طريق عوائق وتعدٍّ على الطريق العام.