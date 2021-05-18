شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشروعات من حقها الحصول على حوافز وتيسيرات بالقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات الجديدة، وفيما يلى نستعرض المشروعات التى من حقها الحصول على الحوافز.

لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون :

1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون

2 - مشروعات ريادة الأعمال

3 - مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعى

4 - المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج

5 - المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك

7- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا

8- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك