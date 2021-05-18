تعرف على أهم مشروعات الصرف الزراعى بعد انتهاء تنفيذها لخدمة المنظومة المائية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.



وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات حول مشروعات الصرف الزراعى لخدمة المنظومة المائية.

1- تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان.

2- توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 0.80 مليـون فدان .

3-إعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 374 ألف فدان ، بإجمالى 8.40 مليون فدان تقريباً.

4- جارى إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكبارى والهدارات والبدالات.

5- تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى.

6- يتم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر ، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد لإستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتى صرف صحى أبورواش وزنين .

7- يتم تنفيذ عملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف ننا الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق (القاهرة ــ أسوان) الزراعى وخط السكة الحديد (القاهرة ــ أسوان) ، وعملية إنشاء عدد (5) كبارى بالطريق الجارى تنفيذه حول بحيرة المنزلة.

8- تنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 3.650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائرى الجنوبى أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادى المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

9- تنفيذ عملية تكاسى دبش على مصارف (المحيط – اللبينى– سقارة العمومى) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائرى الأوسطى بزمام محافظة الجيزة .

10- توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1 كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول 300 كيلومتر باستخدام (2) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.