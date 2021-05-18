محاكمة 22 إخوانيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

اتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.