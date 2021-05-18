شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 كافيهات وتحرير 25 محضر عدم ارتداء كمامة في حملة مسائية بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ رؤساء المدن في القليوبية مساء امس الاثنين المحلات والمقاهى والنوادى لمتابعة تطبيق الاجراءات الحترازية وتطبيق مواعيد الحظر حيث تم غلق 3 كافيهات وتحرير 25 محضر عدم ارتداء للكمامة و8 محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق.

ففى حى شرق شبرا الخيمة اسفرت حملة قادها الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى عن تحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامه وغلق ٣ كافيهات وتحرير ٤ محضر اشغال بشارع الشعراوى وشارع ١٥ مايو وتحرير عدد ٨ محضر لمخالفه قرارات رئيس الوزراء بشأن الالتزام بمواعيد الغلق وتطهير عدد ٦ شوارع ومسجد وكنيسه وديوان عام حى شرق والمركز التكنولوجى وضبط ٧ تكاتك بدون ترخيص.

واسفرت حملة قادها احمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ بشوارع المدينة عن عن تحرير ١٠ محاضر عدم ارتداء الكمامات واستهدفت الحملة دائرة شوارع المدينة وتم التأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق في المواعيد المحددة.

وفى شبين القناطر تابع المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر تطبيق قرار غلق كافة المحلات والمقاهي والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين وقامت حملة برئاسة ناصر عبداللطيف والمهندس علاء حسنى نائبي رئيس المركز والمدينة حيث تبين الالتزام التام من قبل المواطنين والمحلات بقرار الحظر.

متابعة غلق المحلات بمدينة طوخ

متابعة غلق المحلات بمدينة طوخ