شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تعمل بعد مواعيد الغلق ومصادرة 12 شيشة بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة مكبرة، استهدفت مدينة القرنة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر مخالفة لمقاهي لاستمرارها في العمل بعد توقيت الغلق، وتم مصادرة ١٢ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم خلال الحملة تحرير ١٢ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير ٤ محاضر نظافة، و١٠ محاضر إشغالات.
وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .
شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.