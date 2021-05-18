شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تعمل بعد مواعيد الغلق ومصادرة 12 شيشة بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة مكبرة، استهدفت مدينة القرنة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر مخالفة لمقاهي لاستمرارها في العمل بعد توقيت الغلق، وتم مصادرة ١٢ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم خلال الحملة تحرير ١٢ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير ٤ محاضر نظافة، و١٠ محاضر إشغالات.

وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.