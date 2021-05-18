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ضبط مقاهي تعمل بعد مواعيد الغلق ومصادرة 12 شيشة بالقرنة غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة مكبرة، استهدفت مدينة القرنة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر مخالفة لمقاهي لاستمرارها في العمل بعد توقيت الغلق، وتم مصادرة ١٢ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم خلال الحملة تحرير ١٢ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير ٤ محاضر نظافة، و١٠ محاضر إشغالات.

وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس .

شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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