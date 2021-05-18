شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محال تجارية لمخالفة قرارات الغلق وتنفيذ 23 إزالة إدارية بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق الانضباط العام في المركز.
وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا.
وخلال الحملة تم المرور على قرية النجوع ومنطقة القرايا وشوارع المدينة، حيث تم ضبط ٦ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر بائع متجول ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٢ إزالة إدارية، ٥ محاضر مضبوطات متنوعة .
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٧ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، كما تم فض فرح بقرية النجوع وآخر بمنطقة القرايا.
وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، وملازم اول معتز الجبالي ضابط مركز شرطة اسنا ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.