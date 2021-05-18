شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محال تجارية لمخالفة قرارات الغلق وتنفيذ 23 إزالة إدارية بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق الانضباط العام في المركز.

وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا.

وخلال الحملة تم المرور على قرية النجوع ومنطقة القرايا وشوارع المدينة، حيث تم ضبط ٦ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر بائع متجول ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٢ إزالة إدارية، ٥ محاضر مضبوطات متنوعة .

وخلال الحملة تم ضبط عدد ٧ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، كما تم فض فرح بقرية النجوع وآخر بمنطقة القرايا.

وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، وملازم اول معتز الجبالي ضابط مركز شرطة اسنا ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.