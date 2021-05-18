شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لـ«القومي للمرأة» للتوعية بأهمية اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومى للمرأة، الإثنين، مبادرة توعوية تستهدف حث السيدات على ضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وخصوصًا لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وأكدت مايا مرسى، رئيس المجلس، أن الحملة تستهدف الجهود التي تبذلها مصر في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وأوضحت أن المجلس من خلال هذه المبادرة سيتلقى طلبات السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح من خلال الخط المختصر (15115) ومساعدتهن في التسجيل للحصول عليه من خلال موقع وزارة الصحة، كما ستقوم فروع المجلس بالمحافظات باستقبال السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح لمساعدتهن في تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة، وتتضمن المبادرة أيضًا إطلاق حملة لطرق الأبواب بجميع المحافظات لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح، فضلًا عن إطلاق حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات يتم بثها عبر المحطات الإذاعية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح.