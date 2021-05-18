شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 19 محضرا متنوعا وفض تجمعات أفراح في حملة بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه الوحدة المحلية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر غلق ، وعدد 3 محاضر نظافة، و8 محاضر عدم ارتداء كمامة, وعدد 3 محاضر فض شادر افراح .

وأضاف الهوارى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.