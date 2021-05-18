شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تكشف عن معاناتها مع التنمر ومقاطعة والدها والخيانة التي تعرضت لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكشف النجمة حورية فرغلي بعد عودتها من رحلة علاجها بأمريكا، عن اللحظات الصعبة التي عاشتها في غرف العمليات بين الحياة والموت.

يأتي هذا في برنامج واحد من الناس في أولى حلقاته عقب شهر رمضان والعيد حيث يستضيفها الاعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وتروي أيضا معاناتها مع التنمر، وإصابتها بالاكتئاب بعد أن ابتعد عنها الجميع حتي أقرب الناس إليها، ومقاطعة والدها لها ولماذا كان ينتظر فشل عمليتها الجراحية.

كما تروي قصة الخيانة التي تعرضت لها من أعز صديقاتها، وكيف تلقت خبر وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم وهل مازالت تفكر في الزواج.

وتعترف بأعمال السحر الذي اثر على حياتها ولماذا فقدت الثقة في نفسها بعد العملية الجراحية الخطيرة التي استأصلت فيها الرحم وحرمتها من أن تصبح أم.