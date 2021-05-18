شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 52 شخصا غير ملتزمين بارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم إطلاق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للمحلات التجارية والمقاهى والمواصلات العامة لمواجهة فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة عن ضبط 52 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة وتم التصالح الفوري.

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية، بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.