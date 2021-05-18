شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر من القمامة ومخلفات المباني بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر حملة نظافة مكبرة استهدفت شارع ترعة السواحل بالمراعزة الشرقية ومدخل نجع دنقل وطريق على جرب وصولا إلى الطريق السريع مصر اسوان الزراعي بطول 3 كيلو متر.
وأسفرت الحملة عن رفع 500 متر قمامة ومخلفات مباني بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف خالد حسين مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.
يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.