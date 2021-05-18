شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من زيادة الجريمة والفساد بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فى فيينا، أمس، أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحذرت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، غادة والى، فى كلمتها الافتتاحية، من تعرض المجتمعات لتهديدات الجريمة والفساد بشكل متزايد بسبب جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزت ضرورة العمل على معالجة تداعيات الجائحة من منظور شامل يضم كافة أعضاء المجتمع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، والتى تضمنت مراسم الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء اللجنة، مشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذى يرأس وفد مصر، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها جهود مصر فى تعزيز كفاءة نظم العدالة الجنائية فى ظل الجائحة، وأكد على ما توليه مصر من أهمية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتصدى للاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية، فيما يشارك مروان أيضاً فى عدة فعاليات جانبية بدعوة من وزيرى العدل فى النمسا واليابان. وضم وفد مصر أيضاً المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى فيينا محمد الملا وعددا من ممثلى وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية وزراء عدل النمسا ونيجيريا وإيطاليا وموزمبيق، فضلاً عن المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «ميشال باشليت»، ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة منير أكرم.

يشارك فى أعمال الدورة 30 للجنة منع الجريمة وفود 125 دولة وممثلو 49 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، حيث بلغ إجمالى المشاركين المسجلين 1100 شخص، يشارك أغلبهم من خلال منصة تفاعلية عبر الإنترنت.

والموضوع الرئيسى الذى تتناوله الدورة هو تهريب المهاجرين ومواجهة شبكات التهريب، وأهمية حماية المهاجرين، وخاصة النساء والأطفال، ويتم عقد 88 حدثاً جانبياً على هامش أعمال اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة فى مجال مكافحة الجريمة.