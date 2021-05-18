شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أمام سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز سمالوط بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني خالد، بمركز سمالوط .

تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم عبد العزيز محمد حسن، 62 سنه، وعطيات احمد محمد، 52 سنه، أية محمد عبد العزيز، طفلة 4 سنوات، وزينب محمد احمد، 18 سنه، طالبة، مقيمون جميعا بأسيوط .

تم نقل المصابين إلي مستشفي قلوصنا المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .