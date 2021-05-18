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الأوقاف: «كفُّ الأذى عن الناس صدقة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة التي توافق 21 مايو الجارى، تحت عنوان «كفُّ الأذى عن الناس صدقة»، ونشرت الوزارة نص موضوع الخطبة عبر موقعها الالكترونى.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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