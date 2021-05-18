شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: «كفُّ الأذى عن الناس صدقة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة التي توافق 21 مايو الجارى، تحت عنوان «كفُّ الأذى عن الناس صدقة»، ونشرت الوزارة نص موضوع الخطبة عبر موقعها الالكترونى.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.