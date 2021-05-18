شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للاستعداد لامتحانات الإعدادية والثانوية فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعًا فى مركز إعداد القادة للاستعداد لإجراء امتحانات الثانوية العامة وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية حضره مديرى عموم الإدارات التعليمية وكذلك مشرفى قطاعات لجنة النظام والمراقبة وأيضًا مشرفى قطاعات لجنة الإدارة ومركز التوزيع وأشرف سلومة، وكيل المديرية، والدكتور إبراهيم عمر مدير عام التعليم العام بالبحيرة.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة استعدادًا لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية فى مدن ومراكز المحافظة، وتضافر كافة الجهود والتنسيق التام بين كافة الجهات لإنجاح سير الإمتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الثالث الثانوى وتحقيق المستهدف منه.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالمرور المستمر على جميع المدارس فى نطاق اداراتهم لمراجعة الاستعدادات والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومسؤولى شركات المياه والإتصالات والكهرباء وتكثيف أعمال النظافة فى نطاق اللجان وخارجها

وشدد «الديب» على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة وكذلك تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وعدم التزاحم أثناء دخول الطلبة إلي لجان الامتحانات ومراعاة التباعد والالتزام بالأعداد المقررة فى كل لجنة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على مسؤولية مديرى الإدارات التعليمية عن متابعة مركز توزيع الأسئلة وتأمين مساراتها، ومتابعة تسليم الأسئلة إلي جميع اللجان بالإضافة ومراجعة وسائل التكنولوجيا ( الأكسس بوينت - السيرفر - الدوائر ) فى جميع المدارس واللجان ومتابعة تسليم إستمارة الثانوية العامة.

وأكد يوسف الديب أنه سيتم متابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية والتى تبدأ الثلاثاء الموافق ١/٦/٢٠٢١، وتستهدف 111 ألفًا و148 طالباً وطالبة فى الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، داخل عدد ٦٠٢ لجنة فى نطاق ١٨ إدارة تعليمية، ومتابعة سير الامتحان التجريبي الثانى للصف الثالث الثانوى، والذى يستهدف 27 ألفًا و893 طالبًا وطالبة، والمقرر أن يبدأ أيام ٢٥، ٢٧، ٢٩/5 / ٢٠٢١، وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية فى المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية فى جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل أي معوقات.

اجتماع للاستعداد لامتحانات الإعدادية والثانوية فى البحيرة

اجتماع للاستعداد لامتحانات الإعدادية والثانوية فى البحيرة