شكرا لقرائتكم خبر عن حار شمالا شديد الحرارة جنوبا .. حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد 23 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 18 مايو إلى الأحد 23 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرىالثلاثاء 33 درجة ,الأربعاء 34 درجة بينما تكون الخميس 36 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الثلاثاء 18 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 19 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 18 مايو إلى الأحد 23 مايو 2021.