شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد يروى تفاصيل مواجهته مع زكى بدر: «قولت له أنا ظاهرة وهحل مشكلة الدولار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه شارك في اجتماع بمجلس الوزراء مع عاطف صدقي واللواء زكي بدر، وعاطف عبيد، «عندما هاتفني اللواء علاء عباس لإبلاغي بالحضور لمجلس الوزراء لم أصدق وأغلقت الهاتف في وجهه».

أنه عرض خلال الاجتماع التقدم بمقترح من شأنه أن يوقف نزيف الدولار، مردفا «زكي بدر قال لي دير انت البنوك ونذهب احنا لمنازلنا»

وتابع «قولت للواء زكي بدر لازم تسمع لأن أنت قاعد مع ظاهرة»، مردفا الكلام ده مسجل في التاريخ.

واستطرد «أوضحت خلال الاجتماع أن شركات التوظيف وتجار العملة يستحوذون على الدولار الذي يجب أن يدخل لخزينة الدولة».

وأضاف رجل الأعمال أشرف السعد، أن مصر لو جعلت الادخار بالعملة المحلية فقط فإن هذا سيقضي على 30% من مشاكلها، موضحا أن إنجلترا منعت الادخار بأي عملة غير عملتها الرسمية.

وأكد أن هناك الكثير من المشروعات الراسخة في الدولة حاليا كانت ملكي ومنها مصانع كبيرة، مضيفا «أتحدى واحد يقدم مستند ويقول إن أخدت منه فلوس».