شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن نبات "البوسيدونيا أوسينيكا" رئة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خلال الأيام الماضية نبات "البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 57 وهو ما أثار الفزع لدى مرتادى الشاطىء خوفا من أن يكون تلوثا بيئيا، وهو ما أوضحته وزارة البيئة ممثلة فى الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica).



1- يعد من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ​​.

2- من أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياه البحر المتوسط.

3- واحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة.

4 يسمى "رئة البحر المتوسط" لأنه واحد من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية.

5- يعتبر مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظراً لحساسيتها الشديدة للتلوث حيث لا يمكنه أن ينمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

6- يمثل وجودها أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة.

7- يعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

7- أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ.

8- وجوده على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات وعودته للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحلله.