شكرا لقرائتكم خبر عن محو الأمية الرقمية وتدريب الشباب ..10 أهداف لإنشاء مراكز إبداع مصر بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تدشين وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية خلال الفترة الأخيرة وذلك على مستوى الجامعات الحكومية.
وفيما يلى يرصد" الخليج 365" أبرز 10 أهدف لإنشاء مراكز الإبداع:-
1- تنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة والمحافظات تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.
2- خدمة التنمية في كافة المحافظات خاصة بين الشباب لمحو الأمية الرقمية.
3- المساهمة فى استفادة عدد كبير من شباب الجامعات من مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات.
4- توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب.
5- تقديم استشارات المسارات المهنية.
6- تنفيذ برامج تدريبية تقنية وتطبيقية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
7- تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات.
8- إتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
9- دعم أعمال العمل الحر، وكذلك مهارات الإبداع وريادة الأعمال.
10- إتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمه للتوجهات التكنولوجية الحديثة.