شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل اللقاحات فى الجسم بعد حقنها؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات عمل لقاحات كورونا في الجسم لكى تحقق الوقاية بعد تكوين الأجسام المضادة للعدوى الفيروسية التى تسبب الإصابة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكن عندما يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد " فيروس أو بكتيريا " يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضى عليه.

وتابعت الوزارة، تحتوى اللقاحات على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها " فيروس ميت" مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم وتللك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذى تلقى اللقاح ولكها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



