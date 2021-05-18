شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية جديدة على وسط وغرب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها من مراسليها، أن هناك غارات إسرائيلية على وسط وغرب قطاع غزة، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني: أنه "تعاملنا مع 132 إصابة فى الضفة وغزة".

وكانت أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك إضراب شامل اليوم فى الأراضي الفلسطينية دعما للقدس وغزة، وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عمارة الأوقاف غرب غزة.

وأفادت القناة، أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى في حي الرمال غرب غزة، وإسرائيل استهدفت عمارة الشوا مقابل مجمع عيادة الرمال الذي يضم مقر الصحة في غزة، وتجدد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه عسقلان.

وأفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها من مراسليها، أن مجلس الأمن سيقرر مصير مسودة البيان الخاص بوقف إطلاق النار، وغارات جوية مكثفة ومتزامنة تستهدف خان يونس وبيت لاهيا وجباليا، وأفاد مراسلها في نيويورك عن مصدر دبلوماسي، أن واشنطن ستعترض على بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار، وأن واشنطن تعترض على بيان مجلس الأمن الداعى إلى وقف إطلاق النار.