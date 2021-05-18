شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يونيو المقبل أطول نهار وأقصر ليل فى السنة وفقا للحسابات الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى شهر تقريبا بات يفصلنا عن فصل الصيف وموعد الانقلاب الصيفى، حيث يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي فى يوم 21 يونيو المقبل .

وكشفت الحسابات الفلكية، أن يوم 21 من يونيو، يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى .

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن هذا اليوم 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي "أطول نهار فى السنة"، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض ( 30 47 ) وخط عرض ( 33 66 ) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة " الليالي البيضاء " ( white nights ) .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"الخليج 365"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

و بعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء ، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي ، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم ۲۱ من شهر مارس الاعتدال الربيعي ) .