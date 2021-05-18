الحكم في طعون المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعون المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد في أحداث السفارة الأمريكية الثانية.

كانت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 14 متهمًا، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم آخر، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها؛ التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.