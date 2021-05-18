​صورهم شاهدة على انتهاكات الاحتلال.. شعبة المصورين تؤكد تضامنها مع نظرائهم الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكدت شعبة المصورين الصحفيين برئاسة مجدي إبراهيم، أنها منذ بداية أزمة حي الشيخ جراح في القدس، تتابع لحظة بلحظة ما يدور من أحداث وتطورت ما يحدث لإخواننا في فلسطين عامة وزملائنا الصحفيين والمصورين الصحفيين بشكل خاص.

وأضافت الشعبة في بيان لها اليوم الاثنين: "وبصفتنا المهنية وقبل ذلك واجبنا تجاه فلسطين الشقيقة، فإننا ندعم بقلوبنا وما أوتينا من قدرات، زملائنا المصورين الصحفيين المرابطين على خط النار في القدس وغزة، وقد تركوا خلفهم بيوتهم وأهاليهم لإظهار الحق والحق فقط من خلال صورهم التي ستظل شاهدة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي المحتل".

ودعت الرابطة الله بقلوب مؤمنة أن يحفظ الشعب الفلسطيني وزملائهم في فلسطين من كل شر ومكروه. ​