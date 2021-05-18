شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» لـ«وسائل الإعلام» موعد افتتاح المتحف الكبير مرتبطة بالحالة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساءل عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال مقابلة صحفية مع د. خالد العناني وزير السياحة والآثار على هامش مشاركتة في سوق السفر العربي، حيث أكد لهم الوزير على تحديد هذا الموعد لن يكون مرتبطاً بمصر فقط إنما سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع.

ولفت أيضا للحديث عن الفعاليات الأخرى الهامة التي ستنظمها مصر خلال الفترة المقبلة ومنها الاحتفال قريباً بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاملين الجديدة، ومدينة الجلالة.

واختتم الوزير حواراته بتقديم التهنئة لدولة الامارات العربية على التنظيم الجيد لملتقي سوق السياحة والسفر العربي ATM هذا العام، داعياً شعوب العالم بزيارة مصر لأنها الواجهة السياحية المثلي في هذا الوقت بما يتوافر لديها من متطلبات السائح فهي تتمتع مقاصد آمنة مختلفة ومتنوعة وجو وطبيعة خلابة وبنية تحتية سياحية، مؤكدا على أن مصر تفتح ذراعيها لكل شعوب العالم.