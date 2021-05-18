شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السيادة السوداني» يستبعد خوض حرب مع إثيوبيا بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبعد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خوض حرب مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن موقف بلاده هو التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد العملاق القريب من الحدود السودانية.

وبشأن الحدود الشرقية، قال البرهان في مقابلة مع (فرانس 24) بباريس الاثنين: إن السودان :ليس لديه رغبة في حدوث صدام مع إثيوبيا، لكن حقنا في السيادة على أراضينا لن يقف أمامه أي عائق«.

واستعاد الجيش السوداني 95% من المساحات الزراعية التي كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تُسيطر عليها طوال 26 عامًا الفائتة، وذلك من خلال عملية انتشاره في الحدود الشرقية التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي.