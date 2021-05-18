شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة من دبي: حاكم الشارقة أهدانا 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركتة في سوق السفر العربي، أن مصر ليدها حرص دائم ومستمر على استراد آثارها المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والعديد من الدول.

وأضاف وزير السياحة، أن حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أهدى لمصر 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور مختلفة تعود لما قبل وبعد الميلاد، كما قامت دولة ألمانيا بتعديل مجموعة من النصوص في التشريعات الألمانية لحماية الممتلكات الثقافية الأجنبية.