شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق دورة تدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أسوان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أسوان، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف أسوان، بمقر كلية الهندسة جامعة أسوان .

يأتى عقد هذه الدورة التدريبية في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.