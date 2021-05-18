شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه في يوم 26 مايو سيجري الانتهاء من جميع الدروس النظرية بكليات الجامعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية لجميع الفرق الدراسية من 22 إلى 26 مايو.

وتابع زكي بداية الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 من 5 إلى 24 يونيو.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الإمتحانات واعمال الكنترولات والتصحيح ،وكذلك الاجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية

وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اختبارات متطلبات الجامعة وامتحانات التخلفات لطلاب الفرقة الاولي بالكليات من 29 مايو إلى 3 يونيو.

وأوضح شقيدف انه تم تحدد موعد مادة حقوق الانسان ٢٩ مايو ،ومادة مبادئ الجوده ٣٠ مايو، والحاسب الآلي 31 مايو واخيرا اللغه الانجليزيه ١ يونيو على ان يتم عقد امتحان ماده اللغه الانجليزيه الكترونيا بمركز الاختبارات الالكترونية «١»بمقرها بمعامل كلية الطب البشري.