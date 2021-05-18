شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يقيم مأدبة عشاء بالإليزيه تكريما للسيسي والرؤساء المشاركين بمؤتمر دعم السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء المشاركين في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان والذي عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

كان الرئيس السيسي وماكرون قد عقدا مباحثات بالإليزيه ظهر اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف.