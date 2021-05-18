شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحذر من تسجيل بيانات غير صحيحة للحصول على خدمات.. اعرف العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحذير لأصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التى يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيا خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم، وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه فى حال إثبات أى تزوير فى أى بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا والمساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة فى مستندات رسمية.

وتستمر وزارة التموين فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك فى إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد او الاستعلام عن الرصيد "، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع "دعم مصر" وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.