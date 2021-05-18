شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة لمحور كلابشة على النيل بأسوان.. طفرة عمرانية واقتصادية وتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” 20 صورة لمشروع محور كلابشة فوق النيل بمحافظة أسوان، أحد أبرز مشروعات النقل التى تنفذها الحكومة فى أسوان وصعيد مصر، الذى يساهم بشكل كبير فى إحداث نقلة عمرانية وطفرة كبيرة فى الاقتصاد المحلى، وتسهيل حركة التجارة الدولية من مصر إلى إفريقيا عبر البوابة الجنوبية بمحافظة أسوان.

بدأ التشغيل التجريبى لمحور كلابشة فى أسوان، بإجمالى تكلفة مقدارها 1.050 مليار جنيه، المحور جاهز للافتتاح الرسمى خلال الفترة المقبلة فى إطار افتتاح 4 محاور هى "عدلى منصور ببنى سويف، وسمالوط بالمنيا، وقوص بقنا، وكلابشة بأسوان"

ويبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ويربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).