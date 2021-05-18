شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار جوناثان كوهين السفير الأمريكى بجمهورية مصر العربية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم.

وأعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية فى بيان لها، أنه كان فى استقبال السفير الأمريكى القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والذى قدم له نبذة عن الكنيسة، كأقدم كنيسة بأفريقيا كما قدم له هدية تذكارية.

وتابع، أن السفير استمتع إلى شرح حول تاريخ الكنيسة وزار المقر البابوى وقدم له الوكيل البابوى بالإسكندرية هدية تذكارية عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة.

وحضر اللقاء القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.