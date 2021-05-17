شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يكشف عن حملات ترويجية الكترونية للمقاصد الأثرية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، في مقابلة صحفية على هامش سوق السفر العربي المنعقد حاليا في دبي، إن لدينا خطة في الوزارة لتعزيز الترويج السياحي لمصر في الأسواق المختلفة، موضحا الخطة الحالية والمستقبلية للوزارة في هذا الشأن، حيث تقوم الوزارة حاليا بإطلاق حملات ترويجية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة إلى حرصها على تنظيم العديد من الزيارات التعريفية من خلال دعوة واستضافة عدد من أشهر الكتاب السياحيين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من كافة دول العالم.

كما تحدث عن حرص الوزارة على تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات التي تقوم بدورها بإلقاء الضوء على المقاصد السياحية والأثرية لمصر مثل موكب نقل المومياوات الملكية الذي لفت أنظار العالم أجمع.

وأوضح أنه قبل بداية الخريف هذا العام سوف تطلق الوزارة حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات، وذلك بعد انتهاء التحالف الدولي الذي تعاقدت معه الوزارة في يناير الماضي لإعداد استراتيجة إعلامية متكاملة، حيث تهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.