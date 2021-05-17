السفير الأمريكي يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه «أيقونة العائلة المقدسة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان جوهين، جولته في الاسكندرية بزيارة معالم المدينة الكنسية، اليوم الاثنين.

وزار السفير مقر كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والتي تعد أول زيارة له للكنيسة المرقسية، كأقدم كنيسة في أفريقيا.

وخلال الزيارة استمع السفير لنبذة عن تاريخ الكنيسة كمقر لكرسي الإسكندرية، كما شملت الزيارة المقر البابوي هناك.

وقال الوكيل البابوى،أن السفير الأمريكي اجرى جولة ميدانية للتعرف على الأيقونات المقدسة الموجودة بالكنيسة والمقر البابوى وقدم له شرح وافي عن تاريخ الكنيسة وتم التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى في اطار وضع الكنيسة ضمن المزارات السياحية الدينية الهامة بتاريخها العريق ضمن رحلة العائلة المقدسة .

ولفت الوكيل البابوى إلى أن السفير كان حريصا على التعرف على أقدم كنيسة قبطية في مصر وأفريقيا وهى كاتدرائية الاقباط الارثوذكس والبالغ عمرها 149 سنة، حيث يرجع تاريخ انشائها إلى القرن الاول الميلادى وأنشئت في عام 1870 في القرن الـ19 الميلادي وأعيد ترميمها في عام 1952 وشهدت أعمال توسعة شاملة في عام 1990 مشيراً إلى أن البطريركية تعد رمز وايقونة الكنيسة القبطية الارثوذكسية كما تعد رمز للمصريين والاجانب .

وأوضح أن السفير تلقى شرحا وافياً عن الكاتدرائية شمل الأيقونات المقدسة والتبرك بمزار القديس مارمرقس احد رسل السيد المسيح وصاحب ومؤسس الكنيسة القبطية في مصر كما تم شرح معالم مشروع الترميم والتجديد الذي تمر به الكاتدرائية خاصة وأنه تم وضع الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ضمن المزارات السياحية الدينية الهامة في مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وفى نهاية اللقاء أهدى الوكيل البابوى السفير الامريكى، أيقونة مسار العائلة المقدسة.

حضر اللقاء القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد، وعماد فاجر مدير مكتب الوكيل البابوى في الاسكندرية.

وكان السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، أجرى زيارة صباحية لمقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس في الإسكندرية اليوم الاثنين، وكان في استقباله بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس،البابا ثيودوروس الثاني.

وقال مصدر كنسى مسؤول، أن اللقاء شهد مناقشة ودية بين الطرفين، ومن بين أمور أخرى حول دور وعمل بطريركية الإسكندرية التاريخية في القارة الأفريقية.

وعبر السفير الأمريكى عن إعجابه بشخص البابا وهنأه على عمله وخدمته في قارة المستقبل.

وأعرب البابا ثيودوروس في حديثه للسفير الامريكى، عن امتنانه للقيادة المصرية وخاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من تسهيلات ومساعدات حتى تتمكن البطريركية من القيام بمهمتها دون عائق.

وعقب اللقاء اصطحب البابا السفير في جولة بمقر البطريركية، وأبدى اهتماما كبيرا بثروة المتحف الأثري والمكتبة البطريركية، وكان برفقتهما الوكيل البطريركي بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والمتروبوليت نقولا، عن المكتب البطريركي بالإسكندرية.

السفير الأمريكي يزور أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

السفير الأمريكي يزور أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

السفير الأمريكي يزور أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

السفير الأمريكي يزور أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)