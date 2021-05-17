شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد: «أنا مطبلاتي لبلدي.. ومصر تعيش نهضة غير مسبوقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إن العدل الإلهي ما كان ليترك مصر خلال حكم الإخوان.

وأضاف أشرف السعد، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، :«انا داعم للجيش والرئيس السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع»، معترفًا :«أنا مطبلاتي لبلدي ولرئيسي وتعظيم سلام لجيش مصر الذي لولاه لكانت ضاعت مصر، أنا عاشق لبيادة الجيش».

كما أشاد بالتطور الذي تشهده مصر، قائلا :«مصر بها نهضة كبيرة على كافة المستويات، لم تحدث من قبل، كيف قام السيسي بكل هذا التطور في هذا الوقت القصير».

كما كشف عن أحلامه قائلا :«أحلم بتأسيس شركة تأمين مثلما يحدث في اوروبا، كما أتمنى أن يتم تطوير السجون».