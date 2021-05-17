شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد : تعرضت للسب بسبب دعمي للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إنه لا توجد أي ملاحقات قضائية عليه بعدما حصل على براءة في كافة القضايا المتهم بها.

وأضاف أشرف السعد، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه يمتلك ألف فدان في الإسماعيلية وسيذهب للأجهزة لاستردادها، كما يمتلك مصانع ضخمة وودائع وأراضي ونقودًا سائلة في البنوك، وتحصل على مستندات تثبت ملكيته منذ 3 شهور فقط.

وأكد أن تجربة توظيف الأموال «زفت» والديون خنقته، وكان غباء منه للخوض في هذا المجال، موضحا إن سبب بقائه في الخارج هو تكوينه أسرة، مضيفًا: «السفير الأمريكي زارني في منزلي ورفضت مصافحة زوجته».

وتابع: «جميعنا خدعنا في جماعة الإخوان، ولكننا أيقنا أنها تستغل الدين من أجل تحقيق أهدافها، والجماعات الإسلامية ليس لها علاقة بالدين وحياتهم كلها مفبركة، ودماغي اتمسحت على يد الإرهابيين، واكشتفت ذلك متأخرًا، ولذلك فقد أعلنوا عداوتهم لي، وتعرضت للسب بسبب دعمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهشمت سيارتي بسبب ذلك».