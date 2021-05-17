شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الدقهلية تتجمل وتعلن الطوارئ استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المرتقبة غدًا الثلاثاء، وذلك لتفقد عدد من المشروعات في اطار جولاته المستمرة بنطاق الجمهورية، وقامت المحافظة بعمليات تجميل للمناطق التي سيزورها رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء يرافقه وزراء النقل والإدارة المحلية والإسكان عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل وهى تطوير طريق بنها- المنصورة والذى يشمل التوسعة ورفع الكفاءة والرصف وإنشاء عدد 5 كبارى علوية لتيسير الحركة المرورية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما يتفقد توسعة كوبرى جامعة المنصورة بانشاء محور جديد يربط مدينة المنصورة بطلخا بتكلفة 190 مليون جنيه وأعمال تطوير وتوسعة رافد جمصه ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه .

كما يتفقد رئيس الوزراء مدينة المنصورة الجديدة مارًا بمدينة جمصة و15 مايو وتعد مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع وتقام على مساحة 5913 فدان وتستوعب 680 ألف نسمة وبتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه.

وقامت محافظة الدقهلية باستدعاء المعدات والعمال من جميع مراكز المحافظة لتنظيف ورفع القمامة ودهان الأرصفة والشوارع في خط سير الزيارة من مدينة ميت غمر وحتى مدينة جمصة والطريق الدولى الساحلى حتى المنصورة الجديدة حيث قامت العربات المكنسية بشفط الأتربة ورفع أكوام القمامة من جانبي الطريق بالإضافة لتقليم الأشجار ودهان البلدورات وعلى كوبرى الجامعة قام العمال بغسل الكوبرى بالمياه ودهان البلدورات والسور الحديدي.

كما قامت رئاسة مدينة جمصة بتجميل مدخل المدينة وإعادة رصف المناطق غير الصالحة مع رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وتغير اللمبات بطول الطريق الدولى الساحلى من مدينة جمصة وحتى مدينة المنصورة الجديدة، وكذلك حتى حدود المحافظة مع محافظة دمياط وهو الطريق الذي سيسلكه رئيس الوزراء لزيارة مدينة دمياط كما قامت رئاسة المدينة بتجميل الشوارع الرئيسية ورفع القمامة وتقليم الاشجار بمدخل المدينة وفى الشوارع الرئيسية.