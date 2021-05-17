شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية تحصل على تقييم 5 نجوم في 7 مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو إس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تقييم الخمس نجوم كتقييم عام للجامعة QS 5 Stars Overall Ranking، حيث يعد تصنيف QS، أحد اهم تصنيفين للجامعات على مستوى العالم إلى جانب تقييم التايمز للتعليم الجامعي.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، إنه بذلك التقييم تعتبر «الأكاديمية» أول جامعة على مستوى جامعات مصر تحصل على تقييم 5 نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم مؤسسة “كيو إس”.

وبذلك تنضم الاكاديمية إلى قائمة جامعات الوطن العربى الحاصلة على تقييم 5 نجوم والتي تضم على 11 جامعة أخرى فقط على مستوى الوطن العربي.

وأكد «عبدالغفار» أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًّا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما لديها من مميزات وكفاءات قادرة دومًا قادرة على الإرتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية على مستوى المنظومة التعليمية في مختلف دول العالم.

وHضاف «عبدالغفار» أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية، إذ أصبحت منصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، الأمر الذي حقق قفزات تطويرية متلاحقة على مدى فترات متعاقبة لتحقيق شمولية التطوير في السياسة التعليمية والتأهيل والتدريب، في ظل عصر الثورة الصناعية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.