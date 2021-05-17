شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: اللجنة العليا لإدارو أزمة كورونا ستنعقد قبل الخميس المقبل لبحث الوضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد ما يمنع إصابة الأطفال بفيروس كورونا، حيث أن أي شخص يمكن أن يصاب بعدوى فيروس كورونا.

ونوه «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، بأن كبار السن هم الفئة التي قد تعاني من أعراض شديدة حال إصابتها بالعدوى، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستنعقد قبل يوم الخميس المقبل لبحث الوضع الوبائي لتقرير الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.