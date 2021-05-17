شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإزالة الاشغالات ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس الحى حملات متواصلة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات في التاسعة مساءا وغلق الحدائق والشواطىء، للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد .

وتابع الحي التزام أصحاب المحلات بتنفيذ التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بالغلق بالموعد المحدد بنطاق حى المناخ بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، واستمرار مرور اللجان المشكلة من الإدارات المعنية بالحى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالغلق بدأ من التاسعة مساء.

كما تواصلت الحملات الليلية المكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ حيث قامت الحملة بالمرور بالعديد من الشوارع بنطاق الحى لمتابعة رفع الإشغالات والمخالفات الموضوعة بنهر الطريق وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة وفتح الشوارع امام الحركة المرورية، وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات وعربات الربع نقل للوقوف المخالف واعاقة الطريق بشارع سعد زغلول والأمين وبمحيط مسجد مريم حيث تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التي تتم يوميا بكافة المناطق والشوارع بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة كافة المخالفات والإشغالات والباعة الجائلين وفتح الشوارع امام الحركة المرورية ومنع التكدس المروري.

وشهد حي المناخ تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بمناطق سكن كل المصريين والسلام واللاسلكي ومعسكر السلام بنطاق حي المناخ حيث تمت أعمال نظافة ورفع قمامة بالعديد من المناطق، كما تمت أعمال نظافة وتجريف ورفع الرمال بامتداد شارع الأمين وجارى إستكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة الشوارع بنطاق الحى حفاظا على الشكل الحضارى والجمالي لحي المناخ .